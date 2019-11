Piedibus Ben Essere a Fa' la cosa giusta

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 15 NOV - Anche quest'anno la Usl Umbria 1 partecipa a "Fa' la cosa giusta", la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili in programma nel fine settimana del 15-17 novembre a Umbriafiere di Bastia Umbra, con un'edizione speciale del Piedibus del Ben Essere.

L'appuntamento è domenica 17 novembre alle ore 9,45 nel piazzale di Umbriafiere. Dopo i saluti del sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il Piedibus del Ben Essere si avvierà lungo un percorso che si snoda tra i fiumi Tescio e Chiascio, con letture in cammino e soste laboratoriali sulle buone pratiche legate alla sostenibilità. E' in programma una sosta per un picnic, con pranzo al sacco, nell'area verde di Campiglione. Nel pomeriggio, alle ore 15, il Piedibus rientrerà ad Umbriafiere per un incontro (nella sala Giulio Regeni, padiglione 7) sul tema "La Salute che cammina con il Piedibus del Ben Essere e le sue Gemme - Giardinaggio di Comunità - Bookcrossing e Knitting".