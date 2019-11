Maltempo, allerta arancione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - La Protezione civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso dal Dipartimento nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di venerdì e per le successive 24-36 ore venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate, inoltre, da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dati i fenomeni previsti e in atto, è stata disposta per l'Umbria (ordinanza n. 4 del 15/11/2019) l'allerta arancione per domani, sabato 16 novembre 2019, e dopodomani su tutte le zone di allerta per rischi idraulico e idrogeologico. L'ordinanza, l'avviso e il bollettino di criticità e l'avviso di condizioni meteorologiche avverse sono consultabili sul sito web del Centro Funzionale www.cfumbria.it.

Oggi intanto, forte maltempo con vento e piogge in tutta la regione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, che segnalano allagamenti, rami caduti e alberi pericolanti, ma nessuna particolare emergenza. Qualche disagio alla circolazione stradale.