Esordio Tesei Conferenza delle Regioni

Primo giorno in Conferenza delle Regioni per la neo-presidente dell'Umbria, Donatella Tesei.

"Sicuramente ci troviamo di fronte ad un organismo importante" ha detto ai microfoni del canale youtube di Regioni.it.

"Per me è stato il primo giorno" - ha ricordato ancora Tesei -, ma già in occasione di questo approccio iniziale "in riunione c'erano argomenti importanti e interessanti perché abbiamo discusso gli emendamenti alla Legge di bilancio". Un lavoro importante che ha riguardato anche il tema della ricostruzione post-terremoto, che interessa particolarmente quattro Regioni dell'Italia centrale, fra cui quella che sono stata chiamata da poco a guidare". Tutte "questioni che interessano le Regioni" ed io "sono assolutamente convinta" che quando "come Governatori ci sediamo attorno ad un tavolo" per affrontare singole questioni sia possibile trovare "in qualche modo la necessaria convergenza", con la possibilità di dare un contributo rispetto a "problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente".