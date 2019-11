Domenica giornata mondiale prematurità

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Domenica 17 novembre, in occasione della giornata mondiale della prematurità, la struttura dell'Utin (Unità di terapia intensiva neonatale) dell'azienda ospedaliera di Perugia, ha organizzato un evento allo scopo di avvicinare sempre più le famiglie a chi si prende cura dei bambini prematuri. A tale proposito, il direttore della struttura Stefania Troiani e i suoi collaboratori apriranno le porte ai parenti dei bambini ricoverati. A seguire, un concerto dell'orchestra da camera di Perugia e la presentazione di una nuova associazione "La carica dei prematuri", che ha come obiettivo quello di dare supporto ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Alla manifestazione parteciperà anche il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri.

"Il 7% dei nati in Italia nasce prematuro", ricorda la dottoressa Troiani.