Camera commercio presenta Report Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - La Camera di commercio di Perugia ha presentato i risultati del terzo Report regionale per l'Umbria su economia, imprese e territori.

Elaborato nell'ambito del Progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali), finanziato da Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Il Report valorizza il patrimonio esclusivo di informazioni e dati economici provenienti dal Registro imprese delle Camere di commercio, opportunamente integrato con le informazioni di cui dispone l'Agenzia per la coesione territoriale.

La presentazione è avvenuta nell'a,mbito di tenuta nell'ambito di #SiSprintintour 3.

"Le risultanze del Rapporto SiSprint - ha commentato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - ci mostrano un posizionamento dell'Umbria nella graduatoria stilata dalla Commissione europea, che ha aggiornato l'indice di competitività regionale, che può essere definita non esaltante".