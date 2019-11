Calcio, daspo e denuncia per due tifosi

(ANSA) - TERNI, 15 NOV - Un tifoso del Catania ed uno della Paganese sono stati denunciati dalla polizia di Terni per due distinti episodi avvenuti nel corso degli incontri disputati dalle rispettive squadre contro la Ternana, il 6 ottobre ed il 10 novembre scorsi.

In particolare, il tifoso campano è accusato di violenza aggravata ed istigazione a delinquere, in quanto pubblicamente - riferisce una nota della questura - ha brandito una cintura con borchia in metallo facendola roteare minacciosamente all'indirizzo dei tifosi locali, accompagnando il gesto con cori. Il tifoso etneo è stato invece denunciato per l'accensione di un fumogeno all'interno del settore ospiti. Entrambi i presunti autori dei reati sono stati video-ripresi e successivamente, al termine dell'indagine, identificati dalla Digos. Per tutti e due sarà applicata anche la misura del Daspo dal questore di Terni Antonino Messineo.