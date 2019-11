Ospedale Perugia primo in sicurezza cure

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - Sham, società specializzata in campo assicurativo e nella gestione dei rischi, che per il quarto anno assegna un premio alle strutture pubbliche e private per i progetti innovativi finalizzati al miglioramento della qualità delle cure e la gestione del rischio, ha accettato sei progetti presentati dall'azienda ospedaliera di Perugia.

Lo scopo del premio Sham è quello di condividere e diffondere le buone pratiche assistenziali adottate nelle varie aziende sanitarie. Una giuria di esperti ha selezionato quest'anno 122 progetti provenienti da 16 regioni e tra questi i sei presentati dal Santa Maria della Misericordia, che vi partecipa per la prima volta ed è risultata, come riferisce una nota dell'ospedale, l'azienda pubblica che si è vista approvare il maggior numero di progetti su tutto il territorio nazionale.