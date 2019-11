Tesei fa visita sindaco Castello

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta ha ricevuto oggi pomeriggio in visita di cortesia la presidente della Regione, Donatella Tesei che ha poi partecipato in cattedrale al solenne pontificale dei Patroni San Florido e Amanzio presieduto dal Vescovo, monsignor Domenico Cancian.

Al termine del "cordiale incontro" in municipio - riferisce il Comune - Tesei ha ribadito di voler iniziare il proprio mandato alla guida della Giunta regionale partendo proprio dal continuo contatto con i territori attraverso i sindaci e gli amministratori locali che a vari livelli i cittadini hanno chiamato a governare le rispettive comunità. "La visita a Città di Castello e la presenza ad un evento religioso per la celebrazione dei patroni della città - ha detto - rientrano anche in questo modo di agire a diretto contatto con le comunità e le loro tradizioni, la loro storia e peculiarità sociali".