Lavori Anas per 10 mln su strade Umbria

L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale due gare d'appalto del valore complessivo di 10 milioni di euro per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione in Umbria. Del valore di 5 milioni di euro ciascuno, saranno affidati mediante procedura di "Accordo quadro" di durata quadriennale.

L'Anas ha sottolineato che tale modalità garantisce la possibilità di eseguire i lavori "con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno", senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi "risparmio di tempo e maggiore efficienza".