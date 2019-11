Dimessa studentessa dopo malore per spray

È stata dimessa dall'ospedale di Perugia la studentessa che aveva accusato problemi di natura respiratoria dopo che in una scuola superiore di Perugia è stato spruzzato in aria dello spray urticante, probabilmente al peperoncino.

Episodio sul quale sono in corso indagini dei carabinieri che stanno cercando di identificare l'autore o gli autori del gesto.

La ragazza era stata ricoverata presso la struttura di Osservazione breve del pronto soccorso per una irritazione alle vie respiratorie. I sanitari - riferisce il Santa Maria della misericordia - dopo la dimissione hanno consigliato alla studentessa alcuni giorni di riposo, dopodiché potrà riprendere regolarmente la propria attività scolastica.