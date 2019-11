Torgiano scala classifica Gambero Rosso

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Torgiano conquista la classifica del Gambero Rosso con i 3 bicchieri ottenuti dalla cantina Terre Margaritelli con il suo Pinturicchio, Torgiano Rosso Riserva Dop.

"Per noi è la prima volta quindi la soddisfazione è ancor più grande", afferma Dario Margaritelli. "Siamo molto orgogliosi - sottolinea - di esserci aggiudicati i 3 bicchieri del Gambero Rosso con il nuovo Pinturicchio Torgiano Rosso Riserva ed i 2 bicchieri rossi, per l'ennesima volta, con il nostro Freccia degli Scacchi sempre Torgiano Rosso Riserva entrambi da uve Sangiovese".

"Altro obiettivo raggiunto - prosegue, in una nota - è l'inserimento nella guida Bere Bene, sempre edita da Gambero Rosso, del nostro Mirantico Rosso di Torgiano Doc, premiato per il buon rapporto qualità prezzo. È un successo di tutti coloro che lavorano nell'azienda e per l'azienda e che, insieme al nostro enologo e caro amico Maurilio Chioccia, per tanti anni hanno con entusiasmo, dato il meglio di loro stessi".