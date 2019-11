Delegazione Terrigoli di Vernio a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 NOV - Continua la solidarietà a favore delle popolazioni terremotate. Una delegazione composta da una cinquantina di persone del circolo Arci di Terrigoli di Vernio, in provincia di Prato, ha raggiunto Norcia per acquistare prodotti tipici del luogo e per fare una donazione in favore dell'asilo nido comunale "Lo Scoiattolo". Delegazione accolta dal vice sindaco Giuliano Boccanera che ha voluto rimarcare l'importanza del gesto e della presenza del gruppo "che contribuisce - ha detto - a rinnovare lo spirito di resilienza e al contempo la voglia di rilancio della nostra città". "Queste iniziative spontanee e non scontate - ha aggiunto Boccanera - ricordano quanto la comunità nazionale ci sia vicina e ci voglia bene. Dal canto nostro noi amministratori ci sentiamo sempre più responsabilizzati ad intraprendere ogni iniziativa per far sì che la nostra città possa essere il più accogliente possibile, per i nursini e per le numerose persone che scelgono di visitarci".