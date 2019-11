Torna Capodanno matto di Avanti tutta

Avanti Tutta prosegue la tradizione del Capodanno Matto, iniziativa che fu ideata da Leonardo Cenci e sarà proposta anche quest'anno.

All'appuntamento, il 22 novembre alla Città della domenica, ci saranno tanti ospiti a partire dalla coppia di attori Laura Chiatti e Marco Bocci e dal prestigiattore Andrea Paris. "Sarà una grande festa per affermare che i momenti di gioia condivisa sono la migliore via per combattere la malattia" ha spiegato Federico Cenci, fratello di Leonardo che ha presentato l'evento, una festa per salutare in anticipo il nuovo anno "pensando in primo luogo ai malati oncologici". Insieme a lui gli assessori comunale Edi Cicchi (Welfare) e Clara Pastorelli (Commercio-Sport) e Fausto Roila, direttore dell'Oncologia medica del Santa Maria della Misericordia.

La festa "che deve essere di tutti" comincerà con una cena di solidarietà per i malati oncologici e le loro famiglie, falle 20, poi spettacolo, musica e fuochi d'artificio.