A Terni nuovo impianto tiro con l'arco

Inaugurato a Terni, alla presenza del presidente della Fitarco Mario Scarzella e di quello del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, il nuovo impianto di tiro con l'arco della società 'Arcieri città di Terni', una struttura indoor e outdoor di circa 4.500 metri quadri nella zona di Campitello. Che diventerà centro federale.

In occasione della cerimonia è stato organizzato il raduno della nazionale giovanile para-archery, che vede impegnati atleti da 15 a 22 anni. La struttura, fortemente voluta dal consigliere federale ternano Stefano Tombesi, è stata infatti realizzata e attrezzata in modo da consentirne l'uso da parte dei portatori di disabilità per quanto attiene gli spazi destinati al pubblico, quelli relativi all'attività sportiva, i servizi di supporto e quelli ausiliari e complementari.

E' stata anche realizzata una zona fitness all'interno a supporto degli atleti.