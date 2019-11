Rifiuti,aumenta il riciclaggio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - Migliora in Umbria la quantità di rifiuto effettivamente a riciclaggio dopo la raccolta: l'Indice di riciclaggio complessivo nel 2018 raggiunge il 58%. Arriva da Arpa Umbria il dato regionale che calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo, al netto degli scarti di processo, rispetto al totale della quantità di rifiuti prodotta.

I dati elaborati saranno presentati sabato 9, a Narni, all'interno del terzo Ecoforum regionale sui rifiuti di Legambiente nella sessione dal titolo "Quanto ricicla l'Umbria?".

Come spiega l'Arpa, "si tratta di un valore ampiamente superiore all'obiettivo 2020 posto dalla normativa europea e italiana.

L'obiettivo del 50% è stato raggiunto singolarmente per tutte le frazioni considerate con la sola eccezione della plastica. Per la plastica si ha sia una bassa capacità di intercettazione con la raccolta differenziata sia una percentuale di scarti molto elevata nella fase di separazioni dei rifiuti in polimeri omogenei".