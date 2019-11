50 mila famiglie umbre in povertà

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - Nel 2018 in Umbria la quota di famiglie in povertà relativa è pari al 14,3%, in crescita rispetto al 12,6% dell'anno precedente. In termini assoluti il fenomeno interessa oltre 50 mila famiglie della regione. E' quanto emerge dal primo Rapporto sulle povertà redatto dalle otto Caritas diocesane dell'Umbria, che sarà presentato lunedì in vista della terza Giornata mondiale dei poveri indetta dal papa, che la Chiesa celebra il 17 novembre.

Si riferisce ai dati del 2018, sarà multimediale e non cartaceo, una "story map" che garantisce l'accesso alle informazioni sulle povertà in Umbria da numerosi dispositivi elettronici e che, soprattutto, si può implementare di anno in anno.

Questo strumento, che fotografa esclusivamente l'azione della Caritas, va ad arricchire il Rapporto che l'Osservatorio sulle Povertà dell'Umbria redige dal 1995 grazie ad un protocollo tra Regione Umbria e Conferenza episcopale umbra.