Lavori in chiesa dei cappuccini a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 NOV - Sono iniziati i lavori di consolidamento delle fondamenta della chiesa dei cappuccini di San Benedetto in Monte, a Norcia, che diventerà l'edificio di culto permanente del nuovo monastero benedettino. Oltre alle fondamenta, da alcuni giorni il consolidamento è stato avviato anche per le cappelle laterali della stessa chiesa. E si sta portando a termine pure il muro di contenimento a ridosso della montagna che è stato realizzato a protezione di quello che sarà il futuro complesso. A darne notizia è nursia.org, l'organo ufficiale dei monaci benedetti, nella sezione blog curata dal priore padre Benedetto Nivakoff. Il progetto del nuovo monastero era stato presentato lo scorso luglio, in occasione della festa di San Benedetto.

La costruzione sarà di circa 2 mila metri quadrati ed ha trovato la sua collocazione non troppo distante dalla Basilica e dal vecchio monastero a centro di Norcia, dove prima del sisma la comunità benedettina viveva.