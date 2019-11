Laboratorio Benchmarking sanità Regioni

Si è aperta a Villa Umbra la nona edizione del Laboratorio di Benchmarking tra sistemi sanitari regionali "Franco Tomassoni", promosso da Regione Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica.

L'edizione 2019, intitolata "Nuove sfide per il controllo della spesa sanitaria", è dedicata alle sperimentazioni ed innovazioni gestionali in sanità, ai sistemi informativi integrati e ai temi relativi all'internal auditing e al sistema dei controlli interni. Per due giorni, il 6 e il 7, direttori e dirigenti dei diversi sistemi sanitari regionali italiani potranno confrontarsi e scambiarsi buone pratiche sulla sostenibilità della spesa sanitaria.

La nona edizione - riferisce una nota della Regione - ha superato i cento iscritti provenienti da provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia.