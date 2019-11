Defil'Ant,sfilata solidale contro tumore

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - E' "Moda, Arte, Food" il tema della sesta edizione di Defil'Ant, sfilata solidale promossa dalla Fondazione Ant che si occupa di assistenza ai malati di tumore.

L'evento si terrà sabato 9 novembre, dalle 17, nel complesso monumentale Santa Giuliana, sede della Scuola lingue estere dell'Esercito. In passerella le creazioni delle volontarie di Ant affiancate da eccellenze sartoriali e gioielli in ceramica e vetro. L'iniziativa, patrocinata da Comune di Perugia e Confcommercio Perugia, è stata promossa in sinergia con varie realtà locali, anche del settore alimentare.

A margine della sfilata, presentata da Nicolò Gasbarro, sarà possibile degustare specialità del territorio preparate della comunità delle cuoche della cucina popolare dell'Umbria del presidio Slow Food del Lago Trasimeno, servite per l'occasione dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Assisi.