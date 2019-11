De Rebotti confermato presidente Anci

Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, è stato confermato all'unanimità presidente di Anci Umbria. L'elezione è avvenuta durante l'undicesima assemblea congressuale che si è svolta nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia.

Un appuntamento al quale ha partecipato anche la neo eletta presidente della Regione, Donatella Tesei, la quale ha invitato tutti i sindaci e amministratori presenti a "fare squadra".

"L'associazione dei Comuni - ha detto - può fare molto per tutelare i sindaci e gli amministratori. I sindaci sono pronti ad assumersi tutte le loro responsabilità, ma non quelle a prescindere".

De Rebotti ha ringraziato tutti i sindaci e gli amministratori per la fiducia, ribadendo che è un "privilegio guidare l'Associazione". "In qualità di presidente - ha riaffermato - sarò rappresentativo, come ho sempre fatto, di tutti i sindaci dell'Umbria, di tutti gli enti locali dell'Umbria".