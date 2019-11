Cyberbullismo, polizia incontra studenti

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 7 NOV - Si è svolto al teatro cinema Esperia di Bastia Umbra l'incontro "Io dipendo da me! Conoscersi per prevenire", organizzata dall'istituto scolastico comprensivo Bastia 1, con il patrocinio della locale amministrazione comunale.

L'evento si inserisce nell'ambito dell'attività di educazione e di prevenzione che il compartimento polizia postale e delle comunicazioni per l'Umbria, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, rivolge ogni anno a studenti ed insegnanti del territorio umbro.

Di fronte ad una platea di circa 200 studenti, con insegnanti e genitori, il dirigente del compartimento polizia postale di Perugia, Sergio Russo - con personale dipendente particolarmente qualificato e la professoressa Elena Ferrara, già senatore della Repubblica, promotrice e firmataria della Legge 71/2017 - ha affrontato i temi della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo.