Carbonari (M5s), poco tempo per patto Pd

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - "Non c'è stato tempo per condividere la scelta": Maria Grazie Carbonari, ex consigliere regionale del M5s, spiega anche così - in una intervista alla Gazzetta di Foligno - la 'debacle' dei pentastellati alle elezioni regionali, dopo la scelta di sostenere Bianconi insieme al Pd. Ora la strada giusta - osserva - è "ripartire dai territori".

Quando è arrivata l'indicazione sul patto civico col Pd "il primo pensiero - ricorda Carbonari, anche in riferimento all'inchiesta sui presunti concorsi truccati all'ospedale di Perugia - è stato che non fosse possibile. Sia per la freschezza dell'evento, sia perché non avevamo tempo per parlare con i nostri attivisti e portavoce in consiglio comunale. Non c'è stato tempo per condividere la scelta". Io "come l'uomo della strada - prosegue - ho pensato: 'Ma come, prima li abbiamo denunciati e poi ci mettiamo insieme?'. Però magari, spiegando il patto civico, con un candidato fuori dai partiti... la debacle sarebbe stata minore".