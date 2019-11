Rubate maglie da museo Perugia calcio

Due maglie da gioco risalenti agli anni '70 sono state sottratte "recentemente" dal museo del Perugia calcio. A dare notizia del furto "con grande rammarico ed enorme dispiacere" la società nel proprio sito, parlando di "ignobili azioni".

Il Perugia "intende stigmatizzare tali vili atti perpetrati a danno del club, dei tifosi proprietari dei stessi cimeli e di tutta la famiglia biancorossa". Sono già state informate dell'accaduto le autorità "per individuare i responsabili a tutela propria e dei proprietari delle maglie".

Il club presieduto da Massimiliano Santopadre, impegnato nel campionato di serie B, ha anche voluto lanciare un appello.

"Preghiamo - afferma la società in una nota - chiunque fosse in possesso di informazioni utili ai fini delle indagini, di rivolgersi alle autorità". (ANSA).