Direttore Perugina, obiettivo anche su estero

"Il nostro obiettivo è di far vedere come la fabbrica si evolve, come sta producendo e, grazie a questi nuovi prodotti, come ci stiamo muovendo non solo per il mercato italiano ma anche per quello estero, oltre ad andare così con orgoglio incontro alle esigenze dei consumatori": lo ha detto Marco Muratori, direttore dello stabilimento Perugina di San Sisto in occasione del collegamento con Milano per presentare le nuove linee di produzione.

Ai giornalisti sono stati mostrati i due prodotti nuovi che stanno già uscendo dallo stabilimento di Perugia, quello a brand Kit Kat a forma di coniglietto e I granellati a marchio Perugina.

"Due tra i più importanti progetti all'interno della zona Europa", li ha definiti Muratori parlando con la stampa.

"Prodotti - ha aggiunto - commercializzati principalmente per l'estero. Il nostro obiettivo era di riuscire ad essere un hub internazionale e quindi non produrre solo per il mercato italiano".