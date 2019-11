Rava e Rea aprono stagione Jazz club

La stagione 2019-2020 del Jazz club Perugia inizia con un incontro musicale ai massimi livelli, tra Enrico Rava e Danilo Rea. Saranno di scena venerdì 8 novembre alle 21,30 all'hotel Sina Brufani.

Nel corso degli anni i due hanno già collaborato in diverse occasioni, sia in duo sia in gruppo e indimenticabile - sottolineano i promotori dell'appuntamento - rimane un tour europeo con "Complete reunion", un gruppo che comprendeva anche Gato Barbieri, Ben Street e Clarence Penn. Rava e Rea, inoltre, hanno alle spalle una lunga militanza all'interno di uno dei gruppi più amati del jazz italiano degli ultimi anni che ha inciso due cd dal titolo "Un incontro di jazz", gruppo del quale ha fatto parte anche Gino Paoli. Recentemente si sono incrociati all'aeroporto di Londra e nell'attesa di prendere il volo per Roma hanno deciso di dare vita a un nuovo sodalizio e hanno selezionato un repertorio che include gli standard più famosi di Chet Baker, Miles Davis e Joo Gilberto, reinterpretato questi due solisti.