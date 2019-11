Elisoccorso per ferito su Autosole

(ANSA) - TERNI, 5 NOV - E' intervenuto anche un elicottero del 118 per soccorrere un automobilista cinquantacinquenne, dipendente di Autostrade per l'Italia, che è rimasto coinvolto in un incidente autonomo avvenuto lungo l'A1, poco dopo il casello di Orte in direzione nord.

L'auto che conduceva,una Volkswagen Golf, è finita fuori strada e si è ribaltata. L'uomo vi è rimasto incastrato all'interno e per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. E' stato poi trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale del distaccamento di Orvieto per i rilievi.