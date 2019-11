Zingaretti, in Umbria il Pd ha tenuto

Nel quadro politico e giudiziario che si è creato in Umbria "il Pd ha tenuto". Lo scrive il segretario nazionale Nicola Zingaretti al commissario umbro Walter Verini dopo le elezioni regionali. Per ringraziarlo insieme a "tutte le democratiche e i democratici che, in condizioni difficilissime, hanno sostenuto l'impegno elettorale che ha consentito, pure nel contesto di una sconfitta durissima ma, purtroppo, prevedibile, di risollevare l'onore e la dignità del Pd".

"Erano anni - afferma Zingaretti nella lettera - che in Umbria il Pd subiva sconfitte pesantissime in tanti comuni, nei collegi uninominali alle​ politiche. Segno che, al netto di tendenze più generali, si era da tempo rotto un rapporto forte con la società, cosa che ci ha impedito di leggere i cambiamenti, le criticità economiche e sociali, le nuove domande da parte dei cittadini. La vicenda giudiziaria che si è​ abbattuta su di noi, inoltre, ha comunque assestato un colpo durissimo al nostro partito, alla sua immagine​,non solo umbra".