Auto fuori strada, un morto

Un uomo di 32 anni è morto nella mattinata di domenica a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale Valnerina all'altezza di Ferentillo.

Secondo quanto si apprende dai carabinieri il giovane, del posto, era alla guida di una Fiat Bravo che, per cause in corso di accertamento ha sbandato, finendo fuori strada e poi ribaltandosi. L'uomo, sbalzato fuori dall'abitacolo a causa dell'urto, è morto sul posto. Illesa, anche se in stato di choc, una trentunenne che viaggiava a bordo dell'auto.