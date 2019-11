Ancora grave donna ustionata mentre fuma

Resta ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Perugia in una condizione definita "particolarmente critica" la donna che sabato era rimasta ustionata mentre stava fumando una sigaretta sul terrazzo della sua camera di degenza in quello di Assisi.

La gravità delle lesioni riscontrate e un peggioramento dei parametri vitali hanno indotto i sanitari - riferisce il Santa Maria della Misericordia - a trattenere la paziente, dopo che era già stato deciso il suo trasferimento al centro grandi ustionati dell'ospedale romano Santo Eugenio. Non viene comunque escluso che la donna possa essere spostata in una struttura specializzata in tempi successivi.