In bilico con l'auto su una scarpata

(ANSA) - TERNI, 2 NOV - Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco, stamani, dopo essere rimasta in bilico con la propria auto su una profonda scarpata in strada della Valserra, a Terni.

Per recuperare l'auto finita fuori strada, una Fiat Panda, i pompieri hanno utilizzato un verricello. Una volta raggiunta, la donna è stata consegnata alle cure del 118. Le sue condizioni non sono gravi.