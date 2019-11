Giornata "Dalla parte della pelle"

(ANSA) - PERUGIA, 2 NOV - Anche l'Azienda ospedaliera di Perugia aderisce, come altri 30 centri in Italia, alla campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto, "Dalla parte della tua pelle", che prevede consulti dermatologici gratuiti per chi soffre di questa patologia, da parte dei dermatologi della struttura diretta dal prof. Luca Stingeni.

Con informa una nota l'ospedale, gli specialisti dermatologici saranno a disposizione di pazienti sabato 9 novembre per proporre il percorso terapeutico più adatto alle singole esigenze e chi soffre di dermatite atomica potrà prenotare un consulto dermatologico gratuito presso qualsiasi centro Cup e FarmaCup della regione Umbria già a partire da lunedì 4 novembre. L'attività clinica si svolgerà negli ambulatori n. 3 e n. 4 della struttura complessa di Dermatologia situati nel blocco G, al piano -1.