Fuma sul terrazzo in ospedale, ustionata

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 2 NOV - Stava fumando una sigaretta sul terrazzo della sua camera di degenza una donna rimasta ustionata attorno alle 4 del mattino del 2 novembre all'ospedale di Assisi. Secondo una prima ricostruzione, mentre fumava la sigaretta un lembo del pigiama avrebbe preso fuoco.

I sanitari, accorsi appena è scattato l'allarme antincendio, le hanno subito prestato le prime cure, posizionandole sul corpo teli di cotone bagnato e mettendole una maschera di ossigeno.

Dopodiché è stata subito trasportata all'ospedale di Perugia in gravissime condizioni.

Sulla base dei primi rilievi dei medici del pronto soccorso - che hanno richiesto la consulenza dei dermatologi - la donna avrebbe riportato ustioni per circa l'ottanta per cento del corpo. Per questo motivo è stata successivamente trasferita al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio di Roma.