Fiamme in uno studio legale a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 2 NOV - Un incendio si è sviluppato nella mattinata di sabato 2 novembre, intorno alle 9.30, all'interno di uno studio legale in via Fonti Coperte, a Perugia. Nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadra.

Le cause dell'accaduto, secondo quanto riferito dagli stessi vigili, sono in corso di accertamento.