Droga, Miss Sudafrica fra 150 arrestati

(ANSA) - PERUGIA, 2 NOV - Anche una donna che in passato aveva vinto il titolo di Miss Sudafrica è fra gli oltre 150 arrestati nell'ambito dell'operazione "Domitia 2012", condotta dai carabinieri del capoluogo umbro.

Di seguito, i sequestri di droga più rilevanti: - giugno 2015, 21 chilogrammi di eroina all'aeroporto di Orly in Francia; - aprile 2015, 7 kg. di cocaina all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi; - aprile 2013, 6 kg. di eroina all'aeroporto di Roma-Fiumicino, e altri 12 chilogrammi in un hotel di Napoli dove furono arrestate cinque persone, fra le quali, come presunta intermediaria, la ex Miss Sudafrica; - maggio 2015, 2 kg di Mdma a Santorini in Grecia, trasportati da una donna con la figlia di origine africana e proveniente da Singapore; - aprile 2013, 12 kg di eroina in un hotel romano, con due arresti; - febbraio 2013, 7 kg di eroina al confine con l'Austria, nascosta all'interno di un estintore, trasportato da un camion di nazionalità turca, imbarcatosi in Grecia e sbarcato a Trieste.