Concluse a Bevagna riprese Sara e Marti

(ANSA) - BEVAGNA (PERUGIA), 2 NOV - Si sono concluse le riprese di "Sara e Marti", la serie tv tutta italiana di Simona Ercolani. Prodotta da Stand By Me in collaborazione con la Walt Disney Italia, la fiction è interamente girata nel borgo medievale di Bevagna.

E' il terzo anno che la produzione torna a Bevagna per ambientare la serie "Sara e Marti", con la terza stagione che ha previsto una lavorazione di otto settimane di riprese. Nella città delle Gaite sono arrivate più di 40 persone della troupe, che hanno soggiornato una sessantina di giorni nelle strutture della zona, consumando più di cento pasti. Dieci le attività ricettive utilizzate per far soggiornare troupe e attori; oltre quindici i fornitori. Quindici le persone che compongono il cast e che hanno girato le scene delle ultime settimane. "Insomma, Bevagna - sottolinea il Comune - si conferma luogo ideale per le riprese di serie tv e fiction, confermando la sua vocazione e la sua ospitalità verso il mondo del piccolo e grande schermo".