Inaugurata Mostra tartufo Castello

Con gli auguri del ministro Teresa Bellanova e dell'attrice Monica Bellucci si è aperta a Città di Castello la 40/a edizione della mostra del tartufo bianco.

Il ministro all'Agricoltura in un messaggio di saluto al sindaco Luciano Bacchetta definisce la Mostra "un esempio virtuoso di come sia possibile mettere insieme promozione e valorizzazione del territorio, agricoltura, agroalimentare, arte, storia, cultura, con la professionalità di tutti quanti sono protagonisti di un tessuto economico, culturale e sociale prezioso".

Anche Monica Bellucci non ha fatto mancare il suo saluto al sindaco. In un messaggio, l'attrice, originaria di Città di Castello e scelta come icona dell'edizione 2019 scrive: "sono con voi con il pensiero e con il cuore e sono sempre riconoscente di appartenere a questa terra meravigliosa".