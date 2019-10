Mercalli, vicina ricostruzione Basilica

"La ricostruzione di San Benedetto è ormai molto prossima": lo ha detto la soprintendente alle Belle Arti dell'Umbria, Marica Mercalli che ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori nei cantieri della Basilica di Norcia in occasione del terzo anniversario del terremoto.

Presente anche il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.

"Stiamo lavorando - ha detto Mercalli all'ANSA riferendosi alla Basilica - per lo sgombero definitivo delle macerie da tutta la zona presbiteriale per completare l'attività entro dicembre e poi consegneremo il cantiere alla Soprintendenza speciale per la ricostruzione che coordinerà i lavori. Anche nella concattedrale di Santa Maria Argentea lo sgombero delle macerie è quasi definitivo. Abbiamo inoltre trovato altre opere d'arte e le abbiamo messe in sicurezza nel deposito di Santo Chiodo".