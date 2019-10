Foto Bellucci 'immagine' Mostra tartufo

Una foto di Monica Bellucci giovanissima è stata scelta come immagine della storia della Mostra del tartufo bianco di Città di Castello in programma dal 1 al 3 novembre. La ritrae mentre rende omaggio alla trifola ed è stata scattata nel 1994 nel ristorante dello chef Pierluigi Manfroni.

L'attrice tifernate è stata invitata ufficialmente dall'organizzazione alla mostra. "Abbiamo scelto - spiegano - una delle numerose foto di repertorio con Monica Bellucci per la copertina perché è una retrospettiva pocket, tascabile, in grado di dare immediatamente un'idea della mostra per il visitatore che non la conosce e allo stesso tempo faccia dire al tifernati 'io c'ero'".

La mostra pocket "40 anni di Tartufo" è stata curata da Elio Vagnoni, che per decenni ne è stato organizzatore.