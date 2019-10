Aperta strada Fossato di Vico-Cancelli

La società Quadrilatero Marche-Umbria ha aperto al traffico un nuovo tratto della strada statale 76 "della Val d'Esino", nell'ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona. Si transita su entrambe le carreggiate tra Fossato di Vico (Perugia) e Cancelli (Ancona), in configurazione transitoria.

In particolare, il Contraente generale dell'opera ha proceduto con propria gestione all'apertura tecnica della carreggiata ammodernata (direzione Ancona), con transito su entrambe le corsie e velocità massima di 70 chilometri orari. Tale limitazione verrà rimossa al completamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla presa di consegna da parte di Anas. Nel medesimo tratto, la carreggiata in direzione Perugia, dove fino ad oggi si transitava a doppio senso, sarà fruibile con limitazioni temporanee per consentire l'esecuzione dell'ultimo strato di pavimentazione nonché la realizzazione della segnaletica definitiva.