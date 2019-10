Valerio Mancini (Lega) il più votato

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - E' Valerio Mancini (Lega) il candidato consigliere che ha ottenuto più voti alle regionali umbre, con 6.636. Oltre a lui, per la Lega risultano eletti Stefano Pastorelli ((5.951), Valeria Alessandrini (4.942), Francesca Peppucci (4.878), Paola Fioroni (4.791), Daniele Nicchi (4.107), Daniele Carissimi (3.719), Eugenio Rondini (3.662). I due consiglieri di Fdi sono Marco Squarta (6.130 preferenze) ed Eleonora Pace (3.916).

Per Forza Italia si conferma Roberto Morroni (2.304 voti).

Paola Agabiti è stata eletta con 3.110 preferenze, nella lista Tesei presidente. I consiglieri eletti del Pd sono Tommaso Bori (6.484 preferenze), Simona Meloni (4.103), Fabio Paparelli (3.846), Donatella Porzi (3.837), e Michele Bettarelli (3.555).

Il nuovo consigliere del M5s è Thomas De Luca, che ha ottenuto 2.527 voti.

Entra in consiglio anche Andrea Fora (Bianconi per l'Umbria), che ha ottenuto 2.139 preferenze. E ha il suo posto da consigliere anche il candidato presidente Vincenzo Bianconi.