Umbria: Zaia, il merito è di Salvini

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - "Non si discute.Il merito è di Matteo Salvini: in questa difficile partita,come al solito, non ha esitato un secondo a metterci la faccia. Ora sul carro dei vincitori salgono tutti, ma è bene ricordare da dove siamo partiti e quanto lui ci abbia creduto".Così Luca Zaia presidente del Veneto, commenta la vittoria del centro destra in Umbria.

"L'Umbria - dice - notifica lo sfratto al Governo. E un Governo serio, attento,rispettoso del popolo e non delle poltrone, se ne andrebbe a casa oggi stesso. Così accadrebbe ovunque. Mi chiedo come faccia Renzi ad accettare che il Governo resti in piedi dopo una batosta del genere, quando lui, dopo il 4 dicembre, per un referendum perso si dimise. Tanto più che il presidente del Consiglio ha mancato di rispetto agli elettori umbri dichiarando che il loro voto ha lo stesso peso di quello per la provincia di Lecce". Zaia osserva che "questo è un Governo che ormai non rappresenta nessuno, crolla la sinistra ma anche il M5s che ormai è rarefatto sul territorio".