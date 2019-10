Squarta, straordinario risultato di Fdi

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Sottolinea lo "straordinario risultato del partito di Giorgia Meloni che alle elezioni regionali, per la prima volta, vola in doppia cifra superando il 10 per cento dei consensi" il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale, Marco Squarta.

Fdi, oggi terzo partito in Umbria - afferma - "è l'unico che cresce (rispetto ai dati delle ultime europee ndr.) ma le elezioni del 27 ottobre verranno ricordate come un grande risultato per tutto il centrodestra. Ora dobbiamo lavorare, sento molto la responsabilità che i cittadini umbri ci hanno assegnato con questa vittoria, ancor più della felicità e della soddisfazione personale per le oltre seimila preferenze ricevute. Siamo già molto concentrati sul lavoro che bisogna fare per rimettere in piedi questa regione che ora, finalmente, avrà una giunta che si occuperà dei veri problemi dei cittadini".

"La vittoria schiacciante di Donatella Tesei ci consegna un'enorme responsabilità", osserva Squarta.