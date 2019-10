Mori lascia Pd per Italia viva di Renzi

Emanuela Mori, consigliera comunale del Pd a Perugia, già vice-presidente dell'Assemblea regionale dei dem, lascia il Partito democratico per approdare ad Italia viva di Matteo Renzi. "Questo partito non mi rappresenta più" sottolinea annunciando la decisione.

"Nel 2007 il Partito democratico - sostiene attraverso una nota del Comune di Perugia - nacque per dare vita ad una grande coalizione politica, accogliendo al suo interno diverse culture e sensibilità, con una forte identità progressista, pluralista ed inclusiva. Un progetto politico ambizioso e di alto profilo, a cui ho aderito con entusiasmo fin dal primo momento.

Purtroppo, in questi ultimi anni, si è assistito ad una inarrestabile degenerazione dei nobili intenti che avevano determinato il successo e l'affermazione del Partito democratico, mettendo in secondo piano - conclude Mori - quelli che erano stati i suoi valori fondanti, a beneficio di inqualificabili lotte intestine ed autolesionistiche faide correntizie".