In Umbria affluenza cresce 4% alle 12

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l'affluenza per le regionali in Umbria rispetto alla precedente consultazione: alle 12 hanno infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in base al dato definitivo dei 92 comuni.

L'affluenza è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni.

Riguardo ai centri dove risiedono i principali sfidanti, Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi, alle urne si sono recati il 16,85% degli aventi diritto a Montefalco (16,75) e il 21,87% a Norcia (16,09).

A Perugia il dato dell'affluenza è del 22,04 (17,8), a Terni del 19,71 (15,15).