In 201 chiedono votare ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Sono 201 i pazienti umbri ricoverati nelle strutture dell'ospedale di Perugia, che hanno chiesto di votare nei tre seggi allestiti al piano zero blocco P della struttura.

L'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera ha riferito che alle 15, i votanti erano stati 52, ma solo 20 quelli che hanno potuto recarsi autonomamente al voto. È poi in corso la raccolta delle schede dei votanti non autosufficienti da parte dei componenti dei seggi con l'utilizzo di urne itineranti.

I componenti dei tre seggi vengono supportati dal personale del Santa Maria della Misericordia per portare a compimento le operazioni di voto. (ANSA).