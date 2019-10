Elezioni Umbria, affluenza cresce del 4% rispetto al 2015

In corso le elezioni regionali in Umbria: si vota per scegliere il nuovo governatore.

Intanto cresce nettamente, di oltre quattro punti, l'affluenza al voto rispetto alla precedente consultazione: alle 12 ha infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015, come ha reso noto il ministero dell'Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni.

I seggi sono stati aperti alle 7 e si potrà votare fino alle 23: 703.595 gli elettori chiamati nei 1.005 seggi. Subito dopo la chiudura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne).

Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, all'indirizzo www.regione.umbria.it .