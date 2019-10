Centenarie ma in due comunque al voto

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Una, Luisa Zappitelli, è alla soglia dei 108 anni; l'altra, Marsilia Frizza, per tutti nonna Pupetta, ne ha compiuti 100 già da qualche mese: nessuna delle due è voluta mancare al voto per le regionali in Umbria. Una a Città di Castello e l'altra a Castel Ritaldi.

"Finché la salute e il buon Dio me lo consentiranno ci sarò sempre. Votare è un diritto-dovere sacrosanto conquistato anche da noi donne con sacrifici e battaglie. Questo, soprattutto i giovani, figli e nipoti devono sempre tenerlo presente" ha sottolineato Luisa Zappitelli, secondo quanto riferisce il Comune tifernate. Al seggio è arrivata accompagnata dai figli Anna e Dario Ercolani, aiutata da due agenti della polizia.

Luisa Zappitelli ha partecipato ininterrottamente a tutte le consultazioni italiane dal plebiscito del 1946 ad oggi, per 73 anni di fila.

Al seggio di Castel Ritaldi accompagnata dalla nipote Valentina e dalle pronipoti di tre e nove anni, Bianca e Azzurra, si è presentata nonna Pupetta.