Al via voto per le regionali in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Sono cominciate le operazioni di voto per le elezioni regionali in Umbria. I 1.005 seggi allestiti resteranno aperti fino alle 23. Poi subito dopo lo spoglio. Si vota per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024).

Oltre 700 mila cittadini umbri chiamati a votare. In lizza otto candidati presidente, sostenuti da 19 liste.