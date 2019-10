Sagrantino Running il 2 e 3 novembre

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - La Sagrantino Running (2 e 3 novembre 2019), corse e camminate tra i paesi, i filari, le cantine ed i paesaggi del Sagrantino, non è solo competizione.

Tantissimo altro attende il pubblico di sportivi e di appassionati che arriveranno da tutta Italia (iscrizioni aperte ancora fino al 30 ottobre) per le due trail-running di 26 km (Trofeo Perticaia) e 13 km (Trofeo Terre De La Custodia) con partenza da Montefalco domenica 3 novembre (piazza del Comune).

Oltre alla "EnoGastroCamminata del Sagrantino" (partenza da Bevagna, sabato 2 novembre), infatti, si aggiungono altri suggestivi appuntamenti come la "Sagrantino running Kids" (2 novembre) e una "Nordic Walking" (3 novembre) al ricco programma della due giorni che toccherà Montefalco e Bevagna, ma anche i territori di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.