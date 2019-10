Insediati i seggi per le regionali

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Si sono costituiti regolarmente oggi, sabato 26 ottobre, i 1.005 seggi allestiti in Umbria per le elezioni regionali di domani, domenica 27 ottobre. Si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23 per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024).